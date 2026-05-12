Румънският президент кани на консултации и крайнодясната партия АУР, не изключва предсрочни избори

Румънският президент Никушор Дан заяви, че няма да назначи министър-председател без ясно мнозинство в парламента и че всички партии, включително крайнодесния Алианс за обединение на румънците, ще бъдат поканени на официални консултации в двореца Котрочени в четвъртък или в понеделник. Държавният глава направи коментара за вътрешнополитическата криза в страната в кулоарите на форум, посветен на Черно море и сигурността на Балканите. Изказването му бе излъчено на живо в интернет.

Никушор Дан остави отворена възможността за министър-председател технократ и не изключи и сценарий за предсрочни парламентарни избори.

„Не изключвам нито един вариант в този момент, но за Румъния е по-добре тази криза да приключи възможно най-скоро", обясни държавният глава, когато беше попитан дали временното правителство на Илие Боложан би могло да надхвърли 45-дневния период, предвиден от конституцията при подобни ситуации.

В понеделинк лидерът на Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) Хунор Келемен не изключи възможността за правителство на малцинството със Социалдемократическата партия (СДП), ако президентът Никушор Дан номинира председателя й Сорин Гриндяну за премиер. Самият Гриндяну заяви, че не би отказал да поеме тази отговорност, ако партията вземе такова решение.

Дотук се стигна, след като коалиционното правителство на лидера на либералите Илие Боложан беше свалено миналия вторник (5 май) с вот на недоверие, иницииран от Социалдемократическата партия (СДП) - бивш участник в управляващата коалиция и крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР). Вотът беше одобрен с 281 един гласа при необходими 233, което местните медии определиха като "рекорд", пише БТА.