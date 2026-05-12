Владимир Путин отиде лично до хотел в Москва, за да вземе учителката си на вечеря (Видео)

Руският президент Владимир Путин лично отиде с автомобил до хотел в Москва, за да вземе своята бивша учителка по немски език Вера Дмитриевна Гуревич за вечеря, показват кадри, разпространени онлайн. Двамата се срещнаха след поканата на Путин тя да присъства на тържествата по случай Деня на победата в руската столица.

На видеото се вижда как руският държавен глава посреща своята някогашна преподавателка с букет цветя, след което двамата се прегръщат емоционално. По-късно Путин я придружава лично до Кремъл и прекарва време с нея на вечеря.

Вера Гуревич е преподавала немски език на Путин по време на детството му в тогавашния Ленинград, днешен Санкт Петербург. Според руски медии президентът и до днес поддържа близки отношения със своята учителка и често е изразявал уважението си към нея, информира Firspost.