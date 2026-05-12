ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 души загинаха при експлозия на пазар в Северозап...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на бюджетната комисия

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22831712 www.24chasa.bg

Владимир Путин отиде лично до хотел в Москва, за да вземе учителката си на вечеря (Видео)

1964
Владимир Путин Снимка: Снимка: Архив

Руският президент Владимир Путин лично отиде с автомобил до хотел в Москва, за да вземе своята бивша учителка по немски език Вера Дмитриевна Гуревич за вечеря, показват кадри, разпространени онлайн. Двамата се срещнаха след поканата на Путин тя да присъства на тържествата по случай Деня на победата в руската столица.

На видеото се вижда как руският държавен глава посреща своята някогашна преподавателка с букет цветя, след което двамата се прегръщат емоционално. По-късно Путин я придружава лично до Кремъл и прекарва време с нея на вечеря.

Вера Гуревич е преподавала немски език на Путин по време на детството му в тогавашния Ленинград, днешен Санкт Петербург. Според руски медии президентът и до днес поддържа близки отношения със своята учителка и често е изразявал уважението си към нея, информира Firspost. 

Владимир Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на бюджетната комисия