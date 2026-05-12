Анкета на CGTN: Над 75% смятат, че здравите и стабилни китайско-американски отношения са от решаващо значение за международната общност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в Китай от 13 до 15 май. CGTN, съвместно с университета „Жънмин", проведе анкетно проучване сред 12 302 респонденти от 39 държави по света относно китайско-американските отношения. Основните изводи са следните:

Над 75% от глобалните респонденти смятат, че здравите и стабилни китайско-американски отношения са от решаващо значение за международната общност. Сред анкетираните от развиващите се страни това мнение споделят 78.3%, а сред анкетираните в САЩ – 76.7%. 78.6% от участниците в проучването считат, че Китай и САЩ трябва да засилят диалога на основата на взаимно уважение, за да намалят недоразуменията. Това схващане се подкрепя от 81.8% от анкетираните в развиващите се страни и от 78.3% от анкетираните в САЩ, съобщава КМГ.