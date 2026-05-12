Президентът на Финландия: Европа трябва да обмисли пряк диалог с Русия

В интервю, публикувано на 11 май в италианския вестник „Corriere della Sera", финландският президент Александър Стуб заяви, че ако политиката на САЩ по отношение на Украйна не съответства на европейските интереси, Европа трябва да установи пряк контакт с Русия, пише КМГ.

Финландските медии цитират думите на Стуб, че за Европа е дошло времето да започне диалог с Русия. Европейските лидери вече са обсъждали кой да установи контакти с Русия, но все още не е ясно кога ще започне диалогът и кой ще участва в него.

Стуб подчерта също, че европейските държави трябва да засилят координацията си при действията по тези въпроси. Според финландския президент Германия, Франция, Италия, Великобритания и Полша трябва да се координират добре със скандинавските и балтийските държави, които се намират на „предната линия на сигурността".