КМГ: Срещата на века -Тръмп пристига в Китай

Безспорно много са срещите на високо равнище, които могат да се определят като "Срещата на века", но посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай наистина заслужава сериозно внимание. Още повече, че за нея се говори от началото на годината (трябваше да се състои в края на март), беше отлагана (заради конфликта между САЩ и Иран), поставяна под съмнение дали ще се осъществи и т.н, съобщава КМГ.

Но вече е официално - Тръмп ще посети Поднебесната империя, по покана на Си Дзинпин, от 13 до 15 май. Новината бе потвърдена, както от Белия дом, така и от Пекин. Това ще бъдат първите разговори на живо от повече от шест месеца насам.

Двамата президенти се срещнаха за последно в Южна Корея през октомври миналата година в рамките на Срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Тогава те се споразумяха да прекратят ожесточената търговска война, в рамките на която САЩ наложиха трицифрени мита върху китайски стоки, а Пекин заплаши да ограничи глобалното предлагане на редкоземни елементи.

Ако досега се спекулираше дали събитието изобщо ще се състои, то вече предположенията за какво ще си говорят държавните глави на двете най-силни икономики в света, циркулират из медийното пространство.

Независимо колко на брой теми ще бъдат засегнати по време на двудневното посещение, най-важното, на което ще бъде обърнато внимание, от китайска страна, ще бъде постигането на мир. Защото такава е философията, такъв е мирогледът в азиатската държава - проблемите да бъдат решавани, когато заинтересованите страни седнат на една маса и всяка една изложи доводите, опасенията, претенциите си. В такъв случай, единственото оръжие, което се използва е диалогът. Само чрез него, чрез конструктивни разговори, може да се намери решение.

Именно това цели Пекин с отправената към Вашингтон покана, с протегнатата ръка. За никой не е тайна, че дипломатическите отношения между двете световни сили през последните години бяха в най-ниската си точка, но картината постепенно започна да се променя с идването на Доналд Тръмп на власт.

"Когато две силни икономики се съюзят, могат да направят много повече заедно, отколкото, когато си съперничат", неведнъж са посочвали в изказванията си различни китайски политици, изразявайки надежда, че някой ден това наистина ще се случи. И сега топката е в полето на САЩ. А светът наистина се нуждае от мир повече от всякога, защото войни се водят почти във всички точки на Земното кълбо, застрашавайки продоволствието на милиони хора.

Със сигурност ще бъдат засегнати и темите, свързани с войните в Иран, Украйна, ядрените оръжия, търговията и изкуствения интелект, посочват американски официални лица. Същите допълват, че се очаква САЩ и Китай да се споразумеят за организиране на форуми за улесняване на търговията и инвестициите помежду им. Китай се очаква да обяви покупки, свързани със самолети на "Боинг", американското селско стопанство и енергетиката.

Двете страни ще обсъдят и удължаването на примирието в търговската си война, което позволява износ на редкоземни минерали от Китай към САЩ.

"Срокът все още не е изтекъл", заяви служител на Белия дом пред медиите. "Уверен съм, че ще обявим евентуално удължаване в подходящия момент", допълни той. Засега Китайското посолство във Вашингтон не е коментирало.

"Чувствителните" теми, включващи Тайван, ядреното оръжие, Иран, няма как да бъдат избегнати или заобиколени. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен потребител на изнасяния от него петрол. Тръмп оказва натиск върху Китай да използва влиянието си, за да принуди Техеран да сключи споразумение с Вашингтон и да сложи край на конфликта, започнал, след като САЩ и Израел нанесоха удари по Иран в края на февруари.

Администрацията на Тръмп също така очаква от Китай да заеме по-твърда позиция относно отношенията му с Русия.

"Президентът е разговарял многократно с генералния секретар Си Дзинпин по темата за Иран и по темата за Русия, включително по отношение на приходите, които Китай осигурява на тези два режима, както и на стоките, компонентите и частите с двойна употреба, да не говорим за потенциала за износ на оръжия", заявиха от Белия дом.

Но безспорно най-деликатният въпрос е Тайван. Вашингтон остава най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за острова, който по конституция е китайска територия. А снабдяването с оръжие Пекин смята за намеса във вътрешната му политика.

По всичко личи, че предстоящата среща на високо равнище ще изиграе ключова роля за това как ще се развият събитията до края на годината. Първата крачка вече е направена - двамата лидери ще седнат заедно на една маса и ще разговарят. Идеалното развитие на събитията ще доведат до край на военните конфликти, окончателно спиране на търговската война, от която страдат обикновените хора и ще се постави началото на разбирателство между силните икономики.