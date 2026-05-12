Китай отчита значително повишаване на водоснабдяването в селските райони

От началото на 14-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие нивото на осигуряване на водоснабдяване в селските райони на страната значително се е повишило, като целите на плана са постигнати две години по-рано. Към края на 2025 г. степента на достъп до течаща вода в селските райони в цялата страна достигна 96%, а делът на селското население, обхванато от мащабни водоснабдителни проекти, достигна 71%, съобщиха от Министерството на водните ресурси, съобщи КМГ.

До края на 2025 г. в страната има 3,816 милиона съоръжения за водоснабдяване в селските райони, които образуват мрежа за водоснабдяване, обхващаща 850 милиона души от селското население, като отдалечените планински райони и районите с трудности при водоснабдяването постепенно получават достъп до течаща вода.