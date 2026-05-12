КМГ: Паричната политика на Китай продължава да подкрепя икономическия растеж

Умерено стимулиращата парична политика на Китай продължава да дава резултати през първото тримесечие на 2026 г., като финансовите показатели и кредитирането запазват стабилен растеж, пише КМГ.

Според доклад на Китайската народна банка, заемите за технологии, зелено развитие, дигитална икономика и приобщаващо финансиране продължават да нарастват с двуцифрени темпове. Централната банка е осигурила около 2 трилиона юана средносрочна и дългосрочна ликвидност, за да поддържа благоприятни условия на пазара.

Особено силен ръст е отчетен при кредитите за малки и средни технологични компании, както и за частния сектор и селското стопанство. Властите заявяват, че ще продължат гъвкавото използване на финансови инструменти в подкрепа на вътрешното търсене и иновациите.