Парк „Юандаду" в „Из Китай с Павел"

В днешния епизод на „Из Китай с Павел" ще видим парк „Юандаду" в Пекин. Това е едно идеално място за опознаване на историята и обичаите на династия Юан (1271-1368). Паркът е изграден по протежението на останките от западната и северната стена на град Даду, а общата му дължина е 9 километра.

Паркът представя просперитета и разцвета на династия Юан чрез скулптурни ансамбли, стенописи и паметни плочи, разположени в различни части на съоръжението, пише КМГ.

В парка е показано как император Шъдзу (познат у нас като Кублай хан) от династията Юан е основал столицата Даду през 1267 г. на това място. Тук има скулптура с дължина 30 метра и височина 9 метра. Тя е съсредоточена върху император Шъдзу, който изглежда много тържествен и има дори леопард и слонове до себе си. До него са известният учен Гуо Шоудзин, непалския архитект Арнико, италианския пътешественик Марко Поло, държавни служители, военни офицери и посланици. Този скулптурен комплекс отразява градския живот, икономическото развитие и културния обмен на династията Юан.

Днес жителите и гостите на Пекин се разхождат спокойно в този парк, наслаждават се на буйната му растителност и красивата речна част, спортуват, пеят и танцуват. Столетията са отнели величието на древния град Даду, а следващите династии започват основаването на великия Забранен град на юг от тук, с което облика на Пекин добива забележителния си вид на световна столица, но не без заслугата на династия Юан.