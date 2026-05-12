Проф. Николай Витанов: Повечето хора не познават Китай и това е причината да не могат да разберат неговото развитие

„Повечето хора не познават Китай и това е причината да не могат да разберат неговото развитие", казва в ексклузивно видео-интервю за КМГ проф. Николай Витанов, по повод издаването на новата му книга „Всичко за Китай".

Професорът, който е посещавал многократно Далечния изток и Китай, е познат освен като математик и физик – учен от БАН, но и като политически и икономически наблюдател, известен със своите геополитически коментари и анализи изготвени чрез математически подходи, На около 1100 страници, в книгата си професорът си поставя за цел да покаже на читателите какво представлява Китай.

Като се връща назад във времето, още от първите династии и началото на китайската цивилизация, той проследява нишката на цялата китайска история, за да стигне до наши дни - до управлението на Си Дзинпин и постиженията на страната под неговото ръководство. В отговор на въпрос относно предстоящата визита в Пекин на президента на САЩ Доналд Тръмп професорът смята за положително осъществяването на такова посещение и на среща с китайския му колега Си Дзинпин, след дълго отлагане. „Двамата президенти биха могли да постигнат някои договорености, свързани с износа на редки метали и други стратегически суровини, чиито износ Китай ограничи в отговор на наложените от САЩ мита върху китайските стоки, тъй като американският пазар е заинтересован от това", коментира той. Вижте по-малко