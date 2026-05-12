Броят на медицинските сестри в Китай надхвърли 6,06 милиона през 2025 г.

12 май е Международният ден на медицинските сестри, а темата за Деня на медицинските сестри през 2026 г. в Китай е „Развитие и разширяване на редиците на медицинските сестри и грижа за здравето на хората", пише КМГ.

Според информация на Държавната комисия по здравеопазване към края на 2025 г. общият брой на регистрирани медицински сестри в Китай е достигнал над 6,06 милиона, което е приблизително 1,35 милиона повече от 2020 г., а броят на регистрираните медицински сестри на хиляда души се е увеличил от 3,34 души през 2020 г. на 4,32 души през 2025 г. Делът на медицинските сестри с висше образование е над 80%, а тези, преминали обучение в областите рехабилитация, грижи за възрастни хора, педиатрия, интензивно лечение и инфекциозни болести – области, в които има недостиг на кадри – надхвърля 90%.

Понастоящем близо 6000 медицински заведения в страната предоставят на населението над 60 вида услуги за домашни грижи в 7 категории, обхващащи грижи за майки и бебета, грижи за възрастни хора, управление на хронични заболявания, насоки за рехабилитация, палиативни грижи и други.