Посланикът на САЩ обяви, че Израел е изпратил батареи от системата "Железен купол" в ОАЕ

Израел е изпратил противоракетни батареи от системата "Железен купол" и персонал за тяхното обслужване в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да защити страната по време на войната с Иран, заяви посланикът на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Майк Хъкаби направи коментара по време на събитие в Тел Авив.

"Бих искал да изкажа благодарност към Обединените арабски емирства, първият член на Авраамовите споразумения", каза Хъкаби на конференцията в Тел Авив. "Просто погледнете ползите. Израел току-що им изпрати батареи "Железен купол" и персонал, който да помага за тяхното обслужване."

ОАЕ, федерация от седем шейхства на Арабския полуостров, признаха дипломатически Израел през 2020 г., припомня АП.

ОАЕ не отговориха веднага на искането за коментар по казаното от Хъкаби, макар че то подчертава засилващите се отношения в областта на отбраната между двете страни, които отдавна гледат с подозрение към Иран.