ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Червените" фенове изкупиха половината стадион за ...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22832338 www.24chasa.bg

Иран е готов за всички опции при евентуална агресия, заяви председателят на парламента

928
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран е подготвен за "всички опции" и предупреди, че противниците на страната ще бъдат "изненадани" от реакцията на Техеран при евентуална агресия, предаде иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в Екс Галибаф посочи, че иранските въоръжени сили са готови да дадат отговор на всяка атака.

"Нашите въоръжени сили са готови да дадат отговор на всяка агресия. Грешните стратегии и грешните решения винаги ще водят до грешни резултати и целият свят вече разбра това", написа той. "Готови сме за всички варианти. Те ще бъдат изненадани", добави Галибаф.

Публикацията му последва коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи официалния отговор на Техеран по американското предложение за уреждане на конфликта като "напълно неприемлив".

Тръмп също така заяви, че е обсъдил иранския отговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)