Иран е готов за всички опции при евентуална агресия, заяви председателят на парламента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран е подготвен за "всички опции" и предупреди, че противниците на страната ще бъдат "изненадани" от реакцията на Техеран при евентуална агресия, предаде иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в Екс Галибаф посочи, че иранските въоръжени сили са готови да дадат отговор на всяка атака.

"Нашите въоръжени сили са готови да дадат отговор на всяка агресия. Грешните стратегии и грешните решения винаги ще водят до грешни резултати и целият свят вече разбра това", написа той. "Готови сме за всички варианти. Те ще бъдат изненадани", добави Галибаф.

Публикацията му последва коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи официалния отговор на Техеран по американското предложение за уреждане на конфликта като "напълно неприемлив".

Тръмп също така заяви, че е обсъдил иранския отговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.