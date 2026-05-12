Служителите в публичния сектор в Гърция се подготвят за 24-часова национална стачка утре

Национална 24-часова стачка в сряда (13 май) обяви най-големият синдикат на заетите в публичния сектор в Гърция – АДЕДИ, съобщи електронното издание на „Катимерини", цитирано от БТА.

Синдикатът призова своите членуващи федерации да организират национална кампания днес с цел засилване на участието в протестните действия, информира изданието. „Стачката трябва да представлява организирания и масов отговор на всички държавни служители", се посочва в изявление на АДЕДИ, цитирано от медията.

Основният протестен митинг в столицата Атина е насрочен за 10:30 часа местно време утре. Демонстрацията ще започне от площад „Клафтмонос" и ще продължи към сградата на гръцкия парламент.

В информацията се посочва, че сред основните искания на синдикатите са увеличение на заплатите, мерки срещу нарастващите разходи за живот, подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, както и назначаването на постоянен трудов договор на служители, работещи по временни програми.