ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-минис...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22832384 www.24chasa.bg

Служителите в публичния сектор в Гърция се подготвят за 24-часова национална стачка утре

596
В столицата Атина ще има протестен митинг. Снимка: Пиксабей

Национална 24-часова стачка в сряда (13 май) обяви най-големият синдикат на заетите в публичния сектор в Гърция – АДЕДИ, съобщи електронното издание на „Катимерини", цитирано от БТА.

Синдикатът призова своите членуващи федерации да организират национална кампания днес с цел засилване на участието в протестните действия, информира изданието. „Стачката трябва да представлява организирания и масов отговор на всички държавни служители", се посочва в изявление на АДЕДИ, цитирано от медията.

Основният протестен митинг в столицата Атина е насрочен за 10:30 часа местно време утре. Демонстрацията ще започне от площад „Клафтмонос" и ще продължи към сградата на гръцкия парламент.

В информацията се посочва, че сред основните искания на синдикатите са увеличение на заплатите, мерки срещу нарастващите разходи за живот, подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, както и назначаването на постоянен трудов договор на служители, работещи по временни програми.

В столицата Атина ще има протестен митинг.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)