Разоръжаването на "Хизбула" не е част от преговорите с Израел, заяви лидерът на групировката

Лидерът на ливанското движение "Хизбула" Наим Касем днес заяви, че въпросът за разоръжаването на групировката по искане на Израел не е "част от преговорите с врага" и добави че ще превърне битката с израелската армия "в ад", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Оръжията и съпротивата не са ничия работа извън Ливан. Това е вътрешен ливански въпрос, който не е част от преговорите с врага", каза Касем в послание до бойците от проиранската групировка.

"Няма да се предадем и ще превърнем битката в ад за Израел", добави той на фона на очаквания нов кръг от преговори между Израел и Вашингтон в четвъртък.