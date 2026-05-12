43 души са задържани в Турция в рамките на операция срещу финансовата мрежа на „Ислямска държава“

Нахиде Дениз, БТА

Снимка: Архив

Турските сили по сигурността са задържали 43 души в рамките на мащабна операция срещу финансовите източници на терористичната групировка „Ислямска държава" (ИДИЛ) в общо 16 окръга на страната, информира вестник „Тюркийе", като се позовава на изявление на Главната републиканска прокуратура в Истанбул.

Операцията срещу финансирането на ИДИЛ е осъществена по едно и също време в окръзите Истанбул, Анкара, Анталия, Биледжик, Бурса, Хатай, Измир, Кайсери, Килис, Кония, Малатия, Мерсин, Сакария, Шанлъурфа, Трабзон и Ван. Тя е извършена от екипи на отделите за борба с тероризма на полицията и под координацията на Главната републиканска прокуратура на Истанбул.

При обиски на различни адреси са открити множество дигитални материали, за които се предполага, че са на задържаните.

Според данни от разследването на Комисията за разследване на финансови престъпления (MASAK) адреси на криптовалутни портфейли, смятани за свързани с ИДИЛ, са били използвани за набиране на средства чрез канали в Телеграм (Telegram), свързани с „Ислямска държава".

Идентифицирани са общо 19 адреса на портфейли с криптовалута. При разследването на тези портфейли е била поискана информация от борсите за криптовалута, които са задължени да предават данни съгласно изискванията на Комисията MASAK, с цел идентифициране на лица, които са купували и продавали криптовалути чрез тези портфейли.

Според посочените източници чрез тези адреси на криптовалутни портфейли между 2021 и 2025 г. са били събрани около 170 000 долара, а парите са били прехвърлени на членове на ИДИЛ.

„В резултат на операциите е разбита мрежата на ИДИЛ за финансиране на тероризма", се посочва в изявлението на истанбулската главна прокуратура.

Разследването и разпитите на задържаните продължават.

