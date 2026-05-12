Русия заяви, че тридневното примирие с Украйна е изтекло и военните операции са възобновени

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че тридневното примирие с Украйна е изтекло и руските сили са възобновили военните операции, съобщиха руски медии, цитирани от Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството посочи също, че руската противовъздушна отбрана е свалила 108 украински дрона през последното денонощие.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че развитията на мирните преговори подсказват, че войната в Украйна е почти завършила, като коментира изявление на руския президент Владимир Путин, според което конфликтът в Украйна "наближава края си".

Песков уточни, че Русия приветства ролята на САЩ като посредник в преговорите и затвърди позицията на Москва, според която войната може да бъде спряна във всеки един момент, ако Украйна и президентът Володимир Зеленски вземат необходимото решение.

Говорителят на Кремъл подчерта, че руското правителство е взело необходимите мерки, за да осигури стабилността на икономиката, въпреки че Москва е била принудена да отмени прогнозите си за икономически растеж през тази година.

Песков допълни, че подготовките за посещението на Владимир Путин в Китай са вече в заключителния си етап, като уточни, че датата на посещението ще бъде обявена своевременно.