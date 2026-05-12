ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България в идеалния тим на полското п...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22832782 www.24chasa.bg

Над 100 души са задържани при операции на турската полиция срещу незаконни залагания

Нахиде Дениз, БТА

920
При операциите са задържани 108 души, заподозрени за участие в незаконни залагания и хазартни игри.

Турските сили по сигурността са предприели мащабна операция срещу незаконните залагания и хазарта в Истанбул и още над 30 окръга на страната.

По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер операциите са осъществени от екипи на Дирекцията за борба срещу киберпрестъпността с подкрепата на изкуствен интелект и в координация с главните републикански прокуратури по места.

При операциите са задържани 108 души, заподозрени за участие в незаконни залагания и хазартни игри, които са забранени в Турция.

Блокиран е достъпът до общо 5151 URL адреса, използвани за незаконни залагания и хазартни дейности.

„Разбита е още една мръсна мрежа във виртуалния свят. Институциите на нашата държава работят рамо до рамо за мира на нашите граждани, единството на нашите семейства и благополучието на нашата младеж. Операциите срещу дигиталните престъпни структури и незаконния хазарт ще продължат със същата решителност", посочи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек пред ТРТ Хабер. Според Гюрлек са разкрити измами за 8,7 млрд. турски лири.

Неотдавна турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „незаконните залагания и хазартът трябва да се изкоренят", припомня медията.

В полицейските управления по места продължава разпитът на задържаните заподозрени, след което те ще бъдат предадени на правосъдните органи.

При операциите са задържани 108 души, заподозрени за участие в незаконни залагания и хазартни игри.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)