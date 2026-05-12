Над 100 души са задържани при операции на турската полиция срещу незаконни залагания

Турските сили по сигурността са предприели мащабна операция срещу незаконните залагания и хазарта в Истанбул и още над 30 окръга на страната.

По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер операциите са осъществени от екипи на Дирекцията за борба срещу киберпрестъпността с подкрепата на изкуствен интелект и в координация с главните републикански прокуратури по места.

При операциите са задържани 108 души, заподозрени за участие в незаконни залагания и хазартни игри, които са забранени в Турция.

Блокиран е достъпът до общо 5151 URL адреса, използвани за незаконни залагания и хазартни дейности.

„Разбита е още една мръсна мрежа във виртуалния свят. Институциите на нашата държава работят рамо до рамо за мира на нашите граждани, единството на нашите семейства и благополучието на нашата младеж. Операциите срещу дигиталните престъпни структури и незаконния хазарт ще продължат със същата решителност", посочи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек пред ТРТ Хабер. Според Гюрлек са разкрити измами за 8,7 млрд. турски лири.

Неотдавна турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „незаконните залагания и хазартът трябва да се изкоренят", припомня медията.

В полицейските управления по места продължава разпитът на задържаните заподозрени, след което те ще бъдат предадени на правосъдните органи.