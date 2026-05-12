Новосформирана партия, част от правителството на Северна Македония, иска да бъде мост между Скопие и София

Новосформираната албанска партия ВЛЕН, която е коалиционен партньор на управляващата ВМРО-ДПМНЕ, иска да бъде посредникът, който „да възстанови комуникацията между София и Скопие", така че вписването на българите в конституцията на Северна Македония да е последното условие „преди пълноправното членство на страната в Европейския съюз".

Това заяви в интервю за първи канал на обществената телевизия (МРТ1) единият от съпредседателите й Билал Касами.

„Това е чувствителен въпрос. Ние сме част от тези процеси от самото начало и все още се нуждаем от някой, който може да бъде мост в случая с искането на България за включване на българите в конституцията. Албанците също имат етнически искания и проблеми, така че имаме този опит как да го разрешим (проблемът), а не да поставим въпроса на конфликтна линия. И в същото време, докато сме част от правителството, част от тази държава, ние подкрепяме нашите сънародници македонци в запазването на тяхната идентичност", каза Касами.

Според него и преди, и след парламентарните избори, позицията на правителството на Северна Македония, в което ВЛЕН е коалиционен партньор, е ясна: „и премиерът, и правителството са ангажирани с решаването на този проблем".

В отговор на въпроса дали избирателите на ВЛЕН се питат „какво правим с ЕС", Касами отговори, че този въпрос задават не само избирателите на ВЛЕН, но и „всички граждани".

„Казваме им това, че това не е едностранно... Този проблем не изисква едностранно решение", каза Касами и припомни, че през последните години в България е имало поредица от предсрочни избори.

"Така че, да се надяваме, че най-накрая в София ще има стабилно политическо правителство, с което можем да седнем и да намерим окончателно решение", посочи той.

Вписването на българите в конституцията на Северна Македония е условие за начало на преговори с ЕС от преговорната рамка на страната, приета от държавите членки на ЕС и подписана през 2022 г. от правителството на Димитър Ковачевски. За промяна на основния закон на страната в парламента е необходимо мнозинство от две трети, с които управляващите от СДСМ не разполагаха, тъй като от ВМРО-ДПМНЕ се противопоставиха на това, наричайки го "български диктат". С идването на власт на правителството на ВМРО-ДПМНЕ, ВЛЕН и движението ЗНАМ през 2024 г., процесът за промени в конституцията беше спрян, като управляващите в Скопие твърдят, че проблемът е двустранен и чакат в София да дойде стабилно политическо правителство, за да преговарят за гаранции, че това ще бъде последното условие към Северна Македония от страна на България.

След изборите в България министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски неколкократно посочи, че след като бъде съставено новото българско правителство, ще влезе в контакт с българския министър на външните работи. По думите му правителството на Северна Македония „винаги е било готово за диалог", но воля за диалог е липсвала от страна на предишния български кабинет. Няколко дни по-късно Тимчо Муцунски каза на пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, че "в тази ситуация" Северна Македония не е готова за промени в конституцията".

От своя страна, в отговор на журналистически въпрос, премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски през медиите покани българския премиер Румен Радев на официална среща.

"Не виждам причина да не го поканя. Ако това е поканата, ето, каня го", заяви Мицкоски.