ЕС приема закон за критично важните лекарства, ще бори недостига на медикаменти

Европейската комисия приветства историческото политическо споразумение относно Законодателния акт за критично важните лекарства, постигнато снощи от Съвета и Европейския парламент. Това бележи важен етап в укрепването на устойчивостта на европейския здравен сектор чрез предотвратяване на недостига на лекарства и подобряване на сигурността на доставките на критично важни лекарства в целия ЕС.

CMA ще насърчава диверсификацията на веригите на доставки и ще подкрепя фармацевтичното производство в рамките на ЕС, като същевременно дава възможност на държавите членки да си сътрудничат по-тясно за подобряване на достъпа до лекарства в Европа. CMA допълва съществуващите инициативи за справяне с недостига на лекарства и за укрепване на доставките в ЕС, по-специално наскоро приетата фармацевтична реформа.

Основните елементи на договорения Законодателен акт за критично важните лекарства включват:

Държавите членки ще трябва да диверсифицират и стимулират устойчивостта във веригите на доставки на лекарства по време на процедурите за възлагане на обществени поръчки. За критично важните лекарства възложителите ще трябва да подкрепят диверсификацията и надеждността на източниците на доставки. В случай на силна зависимост от една или ограничен брой трети държави CMA отива по-далеч, като предвижда задължение за възлагащите органи да отдават предпочитание на „производството в ЕС".

Създаването на стратегически проекти за стимулиране, увеличаване или модернизиране на производствения капацитет на ЕС за критично важни лекарства или техните активни вещества чрез по-лесен достъп до финансиране (от държавите членки и Съюза), както и ускорена административна подкрепа. Освен това по-бързото издаване на разрешения ще бъде от полза и за проектите за производство на лекарства сираци.

Когато държавите членки изискват от дружествата да поддържат запаси за непредвидени обстоятелства, те ще трябва да гарантират, че това не оказва отрицателно въздействие върху доставките на критично важни лекарства в други държави в Съюза. Държавите членки ще трябва също така да споделят актуална информация относно запасите за непредвидени обстоятелства, които са на разположение за преразпределение, когато бъде отправена покана за солидарност чрез механизма за доброволна солидарност.

Държавите членки ще разполагат със съвместно възлагане на обществени поръчки за преодоляване на различията в наличността и достъпа до критично важни лекарства, лекарства сираци и други лекарства от общ интерес в целия ЕС.

Ще бъдат проучени стратегически партньорства с международни партньори, за да се разшири веригата на доставки и да се намалят зависимостите от един или ограничен брой доставчици.