Почина Ейбрахам Фоксман, лидер на влиятелна еврейска организация и приятел на България

Ейбрахам Фоксман – дългогодишен директор на една от най-влиятелните еврейски организации в света - Лига против поругаването, е починал на 10 май. Президентът (1997-2002 г.) Петър Стоянов е изпратил съболезнователно писмо до г-жа Голда Фоксман, вдовица на починалия.

В него пише: “България дължи изключително много на г-н Фоксман за неговата категорична подкрепа за признаването на историческия принос на нашата страна за спасяването на българските евреи”.

Фоксман има заслуги не само в тази област - припомнят от екипа на Стоянов. Той работеше безкористно и за популяризиране на днешна България и нейните успехи в областта на демократизирането на българското общество, на развитието на българската икономика и искрено смяташе, че това е неговият принос към България и нейния народ за спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Г-н Ейбрахам Фоксман е носител на българския орден “Мадарски конник” първа степен.

