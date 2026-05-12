ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България в идеалния тим на полското п...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22833142 www.24chasa.bg

ЕК е изпратила покана до талибаните за среща в Брюксел по въпросите на миграцията

764
Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия съобщи днес, че е изпратила покана до талибаните за преговори в Брюксел по въпросите на миграцията. Срещата ще бъде на техническо равнище и от страна на ЕК ще участват служители на дирекцията по вътрешна сигурност, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отново поясни, че подобна среща по никакъв начин не е официално признаване на властта на талибаните в Афганистан. Говорителят отбеляза, че първата подобна среща се е състояла в Кабул през януари тази година.

По неговите думи се очаква талибаните да отговорят дали нова среща е възможна. Говорителят добави, че целта на разговорите е Афганистан да се съгласи да приеме обратно своите граждани без право на престой в ЕС и които са заплаха за сигурността.

Според него тези срещи се предприемат след искане, отправено в края на миналата година от 20 държави по Шенгенския договор. Говорителят отбеляза, че ЕС поддържа присъствие в Кабул за постоянна оценка на обстановката.

Всяко решение за връщане се взима от националните власти и те определят кой е опасен, това е в техните правомощия, посочи говорителят. Той добави, че чужденците без право на престой в ЕС най-често са получили отказ на молбите си за закрила, пише БТА.

Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)