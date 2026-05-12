България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия е изплатила на страните членки на Европейския съюз 66 процента от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост към края на 2025 г., отчита днес на сайта си Евростат.

За периода 2020-2025 г. членките на ЕС са отчели използването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, равностойно на 63 процента от общия размер на отпуснатите безвъзмездни фондове, възлизащи на 228 млрд. евро.

Към България към края на миналата година са изплатени 53 процента от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, сочат още данните на Евростат.

По-малък дял от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост ЕК е изплатила на Унгария (2,2 на сто), Люксембург (37,4 на сто), Полша (37,7 на сто), Нидерландия (46,3 на сто), Литва (46,3 на сто), Румъния (47,2 на сто) и Швеция (47,8 на сто). Най-много като дял от отделената за съответната страна сума са били получените евросредства от Франция (84,8 на сто).

България е използвала 36 процента от общата сума, която трябва да получи по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Механизмът за възстановяване и устойчивост предоставя финансова подкрепа на държавите от ЕС под формата на безвъзмездни средства и заеми за осъществяване на реформи и инвестиции.

Брутните инвестиции в основен капитал са съставлявали 27 на сто от използваните средства, докато 45 на сто са били за капиталови трансфери.