Кремъл повтори думите на Путин, че войната върви към своя край, но не даде конкретни подробности (Обновена)

Кремъл заяви, че е преждевременно да се обсъждат "конкретните детайли" на евентуален мирен процес между Русия и Украйна, след като руският президент Владимир Путин заяви през уикенда, че войната върви към своя край, съобщиха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Всички постижения в рамките на мирния процес дават основание да се каже, че краят наистина наближава. В този контекст обаче засега не е възможно да се влиза в конкретни подробности", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков разясни коментари на Путин отпреди дни, когато руският президент заяви, че конфликтът в Украйна "върви към своя край", без да дава допълнителни подробности.

"Президентът заяви, че Русия остава отворена за контакти и че е извършена работа в тристранен формат. Той каза, че ще приветства следващите усилия от страна на САЩ", поясни Песков.

Преговорите между Москва и Киев с посредничеството на САЩ са в застой след началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Русия и Украйна около 9 май, но двете страни впоследствие се обвиниха взаимно в нарушения.

Москва заяви, че е възобновила офанзивата си след изтичането на примирието.

"Това може да спре веднага щом режимът в Киев поеме отговорността си и вземе необходимото решение", каза Песков и добави, че Киев "много добре знае какви са необходимите решения".

Русия настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна, включително изтегляне от части на Донбас, които са частично контролирани от руските сили. Киев отхвърля тези искания, определяйки ги като равносилни на капитулация, отбелязва АФП.