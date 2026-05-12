Пийт Хагсет ще отговаря на въпроси на конгресмени за войната в Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет ще отговаря на нов кръг въпроси от страна на законодателите по повод войната в Иран, предаде Асошиейтед прес. Въпроси ще зададат и някои републиканци, които изразиха безпокойство относно продължителността на конфликта и липсата на одобрение за воденето на такава война от Конгреса.

Влиятелните подкомисии на Камарата на представителите и Сената, които контролират разходите за отбрана, провеждат поредица от изслушвания, за да разгледат предложението на администрацията на Тръмп за бюджета за отбрана за 2027 г., което предвижда историческо разпределение на 1,5 трилиона долара. Очаква се обаче дискусиите да се насочат към войната, която изглежда е в патова ситуация, докато в същото време по-високите цени на горивата създават политически проблеми за републиканците преди междинните избори за Конгреса.

Президентът Доналд Тръмп е подложен на нарастващ натиск от икономическите сътресения, причинени от затварянето на Ормузкия проток – жизненоважен коридор за световното корабоплаване, през който обикновено преминават 20% от световния петрол. В отговор американските въоръжени сили блокираха иранските пристанища и двете страни си размениха удари, като американските сили предотвратиха атаки срещу военните си кораби и извадиха от строя петролни танкери, свързани с Техеран.

Тръмп заяви вчера, че примирието е на "изкуствено дишане" и критикува Иран за най-новото му предложение, като напомни своите изисквания Техеран да ограничи значително ядрената си програма, съобщава БТА.

"Бих го нарекъл най-слабото в момента предложение, след като прочетох тази боклук, който те ни изпратиха", каза американският президент. Той заяви също, че иска да отмени федералния данък върху бензина, за да помогне на американците да се справят с растящите цени на горивата.

По-рано той беше казал, че по-високите разходи си заслужават, за да се попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Хегсет и Кейн отговаряха преди две седмици на въпроси пред комисиите по въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената.

По време на предишните изслушвания Хегсет подчерта, че прекратяването на огъня е спряло 60-дневния срок за одобрение на войната от Конгреса, което се изисква съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г. САЩ и Израел започнаха войната на 28 февруари, а крехкото прекратяване на огъня започна на 8 април.