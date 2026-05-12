Гърция с нови мерки срещу свръхтуризма, в Санторини, Родос и Крит има жилищна криза и недостиг на вода

Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като рекордният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода, жилищна криза и огромен туристически натиск.

Гръцкото правителство вече подготвя серия от ограничения, които ще засегнат както круизния туризъм, така и строителството на нови хотели и краткосрочните наеми тип Airbnb. Сред обсъжданите мерки са лимити за броя на круизните посетители, ограничаване на новите туристически легла и замразяване на нови разрешителни за краткосрочни наеми в най-пренаселените райони.

На Санторини вече е въведен дневен лимит от 8000 круизни туристи, а за пътниците на круизни кораби в Санторини и Миконос се прилага допълнителна такса от 20 евро през активния сезон.

Според новите планове в най-натоварените островни райони новите хотели ще могат да бъдат с максимум 100 легла, а строителството край бреговата линия ще бъде силно ограничено. В определени „червени зони" ще бъдат въведени още по-строги правила за опазване на природата и инфраструктурата.

Гърция вече въвежда и ограничения върху туристическата инфраструктура по плажовете. На над 250 плажа са забранени чадъри, шезлонги, плажни барове и други туристически съоръжения с цел опазване на природната среда.

Причината за мерките е огромният ръст на туристите през последните години. Само през 2025 г. Гърция е била посетена от близо 38 милиона туристи, исторически рекорд за страната.

От правителството подчертават, че мерките не са насочени срещу туризма, а срещу прекомерната концентрация на посетители в определени дестинации през летния сезон. Целта е да се запази балансът между икономиката, качеството на живот на местните жители и опазването на природата и инфраструктурата.