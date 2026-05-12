Кувейт: Иран е изпратил въоръжен отряд на Корпуса на гвардейците, ще атакува остров Бубиян

Остров Бубиян СНИМКА: Уикипедия

Кувейт обвини Иран, че е изпратил въоръжен отряд от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), за да атакува кувейтския остров Бубиян, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Иран все още не е коментирал обвинението на Кувейт, който беше подложен на многократни атаки от страна на Иран по време на войната.

Отряд от шестима въоръжени членове на КГИР е опитал да проникне на острова, който е разположен в северозападния край на Персийския залив, близо до Ирак и Иран, се посочва в изявлението.

Страната обвини Гвардейците, че са планирали да извършат „враждебни действия“.

Кувейт още съобщи, че са задържали четирима от иранците, а двама са избягали. Задържаните мъже са двама капитани и един лейтенант от военноморските сили на Гвардията и един лейтенант от сухопътните сили на Гвардията.

Един от кувейтските служители по сигурността е бил ранен при нападението, се казва още в изявлението.

На остров Бубиян се намира пристанището Мубарак ал Кабир, което се строи в рамките на китайската инициатива „Един пояс, един път“. Този проект също беше подложен на атака от страна на Иран по време на войната, отбелязва АП.

 

