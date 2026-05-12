Шефът на украинското антикорупционно бюро: Зеленски не е обект на разследвания

Украинският президент Володимир Зеленски понастоящем не е обект на разследвания от страна на антикорупционните органи, заяви шефът на Националното антикорупционно бюро на Украйна Семен Кривонос, предаде Ройтерс.

Кривонос направи това изявление по време на брифинг в Киев, ден след като властите обявиха повдигането на обвинения срещу бившия шеф на канцеларията на Зеленски - Андрий Ермак.

Ермак е заподозрян в рамките на мащабно разследване на корупция. Той подаде оставка като шеф на кабинета на Зеленски през декември, а една седмица след това президентът го уволни и от Съвета за национална сигурност, съобщава БТА.