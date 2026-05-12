Великобритания отказа достъп на белгийски политик

Филип Девинтер, един от ръководителите на белгийската крайнодясна партия "Вламс беланг", съобщи, че е получил отказ за достъп до Великобритания. В публикуваното от него известие се посочва, че британските власти отменят издадено по-рано разрешение през електронната система ЕТА.

В известието на бланка с британския герба се посочва, че посещението на Девинтер "не би било в обществен интерес" и той няма право на обжалване. Уточнява се, че Девинтер не може да пътува до Великобритания без виза, пише БТА.

От миналата година британските власти въведоха изискване пътниците от ЕС да поискат предварително разрешение по електронен път поне два дни преди пътуването. След като Великобритания напусна ЕС преди шест години, Лондон реши да премахне безвизовото пътуване и да издава разрешителни за кратък престой. Тези документи се изготвят по електронен път срещу такса и може да бъдат използвани многократно в срок от две години.

За Девинтер местни медии установиха, че поддържа отношения с представители на Китай, Сирия и Русия. Данни от журналистически разследвания показаха, че в последното десетилетие той е посещавал неведнъж бившия сирийски президент Башар Асад и разходите му многократно са били покривани от китайски представители. Името му бе свързано с новинарски сайт, уличен в прокарване на проруско влияние в Европа.

В социалните мрежи днес Девинтер написа, че е предвиждал да участва в политическа среща, но с отказа на британските власти изглежда "свободата на словото във Великобритания е мъртва". Той призовава за мирен протест в Лондон по този повод, за прогонване на незаконните имигранти и престъпниците, и настоява британците да си вземат "страната обратно", и да направят "Европа и Англия отново велики".