Марк Рюте: Черна гора е надежден съюзник на евроатлантическото семействою

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи Черна гора като "надежден съюзник" и "ценен член на евроатлантическото семейство" след среща с премиера на страната Милойко Спаич в Подгорица днес, предаде националната черногорска телевизия РТЦГ. Рюте подчерта, че Черна гора допринася за стабилността на Западните Балкани – регион със стратегическо значение за Алианса.

Той заяви още, че НАТО подкрепя реформите и демократичните процеси като предупреди, че "има участници, които искат да дърпат региона назад" и че проблемите от миналото трябва да останат зад гърба на балканските страни. Рюте призова за повече инвестиции в отбраната и засилване на устойчивостта срещу външни влияния и посочи Русия и Китай като основни фактори на притеснение.

Генералният секретар на Алианса благодари на Черна гора за подкрепата към Украйна и съобщи, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще продължат да се обсъждат тези теми, пише БТА.

Премиерът Спаич заяви, че доверието в черногорската армия е достигнало исторически връх, позовавайки се на актуално проучване на Евробарометър. Той подчерта, че през последните години е постигнат значителен напредък в реформата на отбранителния сектор като се очаква и споразумение със САЩ, вероятно още през юли, което ще ускори инвестициите в сектора.

"Черна гора е Западните Балкани в миниатюра", каза Спаич, подчертавайки конструктивната роля на страната.

Запитан за свое изявление, че Черна гора може да предостави бази за операции в Близкия изток, Рюте уточни, че е говорил "образно", като е искал да подчертае надеждността на страната като съюзник в НАТО.

След срещата със Спаич генералният секретар на НАТО трябва да разговаря и с президента Яков Милатович, отбелязва РТЦГ. В програмата на посещението му е предвидено и общо обръщение на двамата към студенти във факултета по политически науки в Подгорица.

На разговорите между Рюте и Спаич присъстваха още вицепремиерът на Черна гора Алекса Бечич, външният министър Ервин Ибрахимович, министърът на отбраната Драган Крапович и ръководителят на Постоянната мисия на Черна гора към НАТО Милена Калезич.