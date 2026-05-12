Катар към Иран: Не използвайте Ормузкия проток за изнудване на държавите от Персийския залив

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани призова Иран да не използва Ормузкия проток като средство за натиск срещу държавите от Персийския залив, предаде Франс прес.

"Иран не трябва да използва протока като оръжие за натиск или изнудване на страните от Залива", заяви Ал Тани на пресконференция в Доха.

Призивът на катарския премиер бе отправен на фона на продължаващата блокада на стратегическия морски маршрут от страна на Техеран след началото на конфликта със САЩ и Израел.

Турският външен министър Хакан Фидан, който се срещна днес с катарския премиер, също осъди използването на протока като "оръжие".

Фактическата парализа на Ормузкия проток сериозно затруднява износа на петрол и газ от държавите в региона, които също са обект на ирански атаки в отговор на американско-израелската офанзива. Катар, който поддържаше сравнително добри отношения с Техеран преди войната, е близък съюзник на Вашингтон и често посредничи в регионални конфликти, включително този в ивицата Газа, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Ал Тани, който не участва пряко в текущите преговори между САЩ и Иран, каза, че е посетил наскоро Вашингтон, за да призове за бързо уреждане на конфликта.

Фидан добави, че Турция поддържа тесен контакт с Катар и други държави от Залива, включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт, особено във връзка с текущите преговори.