Иран освободи под гаранция нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади

Иранските власти освободиха под гаранция лауреатката на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади. 54-годишната активистка е била транспортирана с линейка от затвора до болница в Техеран, съобщава Le Monde.

Мохамади е политическа и гражданска активистка, известна с борбата си за правата на жените и срещу смъртното наказание в Иран. През последните две десетилетия тя многократно е била арестувана и изпращана в затвора от иранските власти. През февруари 2026 г. тя получи нова присъда от 7,5 години лишаване от свобода.

След десетдневен престой в болница в град Зенджан, в северната част на страната, Мохамади е получила условно освобождаване срещу висока парична гаранция.
По-рано нейни поддръжници предупредиха, че здравословното ѝ състояние се е влошило сериозно в затвора, след като е получила предполагаеми сърдечни пристъпи.

През 2023 г. Нобелов комитет ѝ присъди Нобелова награда за мир за „борбата срещу потисничеството на жените в Иран и за насърчаването на правата на човека и свободата за всички".

