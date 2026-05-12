Хакан Фидан: Проблемът в Персийския залив не трябва да води до забравяне на темата за Газа

Турският външен министър Хакан Фидан призова при посещението си в Катар войната в Персийския залив да не води до забравяне на случващото се в Газа.

„Проблемът, пред който сме изправени в Персийския залив по никакъв начин не трябва да води дотам, че да забравим темата за Газа. Окупаторската политика на Израел продължава да бъде първостепенен проблем за стабилността и сигурността в региона ни“, заяви турският външен министър по време на съвместен брифинг с катарския си колега Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който беше излъчван на живо в официалните профили на Министерството на външните работи в социалните мрежи.

Фидан припомни, че действията на Израел в Газа, Бейрут, Западния бряг и Сирия са довели до съсипването на живота на мнозина, които е трябвало да напуснат насила своите домове, а друга част са станали бежанци. Турският външен министър призова страните от региона и международната общност да се справят с този въпрос.

„Нарушенията на примирието в Газа достигнаха рекордно високо ниво“, заяви турският външен министър.

Той изрази надежда, че занапред "окупационните политики на Израел ще срещат все по-голям отпор".

„Всички гледат на Израел като на слона в стаята. Всички се събират и в момент, когато всички си говорят за мир и дипломация, виждаме че Израел се опитва да следва политика, с която да доведе до увеличаване на проблемите чрез насилие и окупиране“, заяви Фидан.

Турският външен министър подчерта, че Турция и Катар са положили големи усилия от самото начало, за да предотвратят началото на войната между Иран и САЩ и Израел.

„За съжаление тя се случи. В момента се стремим да я спрем възможно най-скоро и с най-малки щети. Подкрепяме всички тези усилия“, каза Фидан.

Турският външен министър отново се обяви и в подкрепа на всички усилия за отварянето на Ормузкия проток.

„Спирането на използването на Ормузкия проток като оръжие е изключително важно както за регионалната сигурност и стабилност, така и световната икономика“, заяви Фидан.

Катарският външен министър на свой ред заяви, че Израел използва хуманитарната помощ като оръжие. Подобно на Фидан той почерта, че и Катар подкрепа посредническите усилия на Пакистан за край на войната между Иран и САЩ и Израел.

Двамата външни министри изразиха задоволството си от отличните двустранни отношения и приятелството между Турция и Катар.

В рамките на своето посещение в Доха Хакан Фидан беше приет и от емира на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани.