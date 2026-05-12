Ватиканската банка отчете рекордна печалба

Дивидентът за папа Лъв XIV достигна 24,3 млн. евро

Институтът за религиозни дела, по-известен като Ватиканската банка, приключи 2025 г. с най-добрите финансови резултати за последното десетилетие. Нетната печалба на институцията достигна 51 млн. евро, или ръст от 55,5% спрямо предходната година. Това позволи изплащането на дивидент от 24,3 млн. евро в полза на папа Лъв XIV.

Размерът на дивидента бележи увеличение от 76% на годишна база. През 2024 г. сумата беше близо 14 млн. евро. Финансовият отчет за 2025 г. е последният, подписан от генералния директор Джан Франко Мами, който напуска поста поради възрастови ограничения, както и от председателя Жан-Батист дьо Франсо, приключил 12-годишния си мандат начело на института. Според публикуваните данни, силните резултати се дължат основно на активното управление на инвестиционния портфейл, доброто представяне на собствените финансови активи и благоприятната пазарна конюнктура.

Приходите от посредническа дейност са нараснали от 51,5 на 66,3 млн. евро. Собственият капитал на институцията също бележи ръст благодарение на преоценката на ценни книжа, положителните резултати на пенсионния фонд и реинвестирането на част от печалбата за 2024 г. Общият обем на управляваните средства достига 5,873 млрд. евро. От тях 1,559 млрд. евро са депозити и разплащателни сметки. През 2025 г. клиентите на института са 1 244. Те управляват активи за около 2,3 млрд. евро от общия портфейл на банката.

За първи път институтът въведе и услуга за онлайн банкиране. Според ръководството това позволява „по-лесен, сигурен и незабавен достъп до услугите в съответствие с най-високите международни стандарти". Институцията заявява, че обслужва около 12 хиляди клиенти, свързани с Католическата църква, в повече от 110 държави по света.

Въпреки внушителната сума средствата от дивидента на папата не представляват лично възнаграждение за него. Дивидентът се използва за подкрепа на религиозни, социални и благотворителни дейности, в съответствие с мисията на институцията. Част от средствата се насочват към помощи за бедни семейства, финансиране на мисионерски инициативи, подкрепа за млади свещеници, социални жилища за мигранти, бежанци и хора в затруднено положение, безплатно предоставяне на имоти за организации, подпомагащи уязвими групи.

През февруари 2026 г. банката обяви и създаването на два нови борсови индекса. Те включват по 50 големи и средни компании, подбрани според критериите на католическата социална доктрина. Те се базират на пет основни принципа: защита на човешкия живот, уважение към човешкото достойнство, опазване на околната среда, борба със зависимостите, съответствие с принципите на Глобалния договор на ООН. Според Ватиканската банка целта не е „максимална печалба на всяка цена", а съчетаване на инвестициите с етичните принципи на Католическата църква.