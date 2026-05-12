Иран: Присъствието на египетски изтребители в Арабските емирства е дестабилизиращо

Иран определи присъствието на египетски изтребители в Обединените арабски емирства (ОАЕ) като „присъствие на чуждестранни сили“, което дестабилизира регионалната сигурност и стабилност в първото официално изявление по въпроса, пише египетското онлайн издание “Иджипт Индипендънт”, цитирано от БТА.

„Отношенията ни с Египет се основават на взаимно уважение и всяка намеса, която би могла да навреди на сигурността на региона, е неприемлива от наша гледна точка, независимо кой стои зад нея,” заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на седмичната си пресконференция.

Коментарът идва, след като преди дни Министерството на отбраната на ОАЕ обяви, че президентът на Емирствата шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян и египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси са посетили разположения в страната египетски отряд изтребители в рамките на визитата на Ас Сиси в Абу Даби на 7 май.

Това е първият път, при който разполагането на египетски изтребители “Рафал” в ОАЕ е официално обявено, като част от усилията за укрепване на съвместните отбранителни способности. Военният ход идва на фона на ескалиращото напрежение между Иран и държавите от Персийския залив и след ирански атаки с дронове и ракети, насочени към обекти в ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и Катар.

По време на посещението държавният глава на Египет потвърди солидарността на нацията си с ОАЕ във всяка мярка, която предприема, за да защити суверенитета си и да гарантира безопасността на територията, гражданите и жителите си. Той потвърди острото осъждане на иранските атаки, насочени срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Емирствата.

Кайро и Абу Даби се радват на тесни стратегически отношения в областта на сигурността, обхващащи съвместни учения, обмен на опит и сътрудничество в противодействието на регионалните заплахи. Египет разполага с модерна флотилия от френски изтребители “Рафал” и е смятан за ключова военновъздушна сила в региона.