Сам Олтман ще даде показания по делото на Илон Мъск срещу „ОупънЕйАй“

Главният изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) Сам Олтман ще даде показания по-късно днес и утре в рамките на съдебния процес по иска на Илон Мъск срещу компанията, съобщи съдът в Калифорния, цитиран от Ройтерс.

Делото, което навлиза в третата си седмица, може да има ключово значение за бъдещето на „ОупънЕйАй“ и нейното управление. Процесът се следи внимателно в технологичните среди, тъй като компанията привлече стотици милиарди долари от големи технологични корпорации и инвеститори в стремежа си да разшири изчислителния си капацитет преди евентуално първично публично предлагане (IPO), оценявано на около 1 трилион долара.

В иска си Мъск твърди, че Олтман и „ОупънЕйАй“ са го убедили да предостави 38 милиона долара на организацията като нестопанска структура, след което тя се е отклонила от първоначалната си мисия в полза на човечеството и се е превърнала в компания, преследваща печалба.

От „ОупънЕйАй“ отхвърлят обвиненията и заявяват, че Мъск е бил наясно с плановете за изграждане на печеливш модел, но е искал да получи контрол върху организацията.

Процесът предизвика сериозен интерес в Силициевата долина и извън нея, като част от показанията са насочени не само към управлението на компанията, но и към личностите и лидерските стилове на Олтман и Мъск, информира БТА.

Бившият главен учен на „ОупънЕйАй“ Иля Суцкевер заяви в понеделник пред съда, че в продължение на около година е събирал доказателства пред Борда на „ОупънЕйАй“, че Олтман е демонстрирал „постоянен модел на лъжи“.

До момента по делото са свидетелствали редица настоящи и бивши ръководители на „ОупънЕйАй“, сред които президентът на компанията Грег Брокман, бившият технологичен директор Мира Мурати и Шивон Зилис – бивш член на борда на „ОупънЕйАй“ и майка на четири от децата на Мъск.

Самият Мъск, който настоява Олтман и Брокман да бъдат отстранени от ръководството на компанията, заяви пред съда, че идеята за „ОупънЕйАй“ първоначално е била негова.

Той твърди още, че средствата, които е предоставил за организацията, са били „изрично предназначени за благотворителна дейност“.

По думите му, макар да е бил запознат с ранни дискусии за създаване на структура с цел печалба, Олтман го е уверявал, че „ОупънЕйАй“ ще остане организация с нестопанска цел.