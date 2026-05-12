Потънал край Испания руски кораб вероятно бил натоварен с ядрени реактори за Северна Корея

Руски товарен кораб, вероятно превозващ два ядрени реактора за подводници, които може би са били предназначени за Северна Корея, е потънал при необясними обстоятелства. Това се е случило след поредица от експлозии на около 60 мили от бреговете на Испания, сочи разследване на CNN.

Необичайната съдба на „Урса Майор" е обгърната в тайна, откакто корабът потъна на 23 декември 2024 г. Но това може да е знак за рядка и рискована интервенция от страна на западните военни, за да попречат на Русия да изпрати модернизирана ядрена технология на ключовия си съюзник - Северна Корея. Корабът отплавал само два месеца, след като Ким Чен Ун изпрати войски, за да подпомогнат руската инвазия в Украйна.

Наскорошната бурна военна активност около останките му засили мистерията около товара и местоназначението му. Американски самолети за "откриване" на ядрени материали са прелетели над потъналия кораб два пъти през изминалата година, според публични данни за полетите. Останките му са били посетени седмица след потъването му от кораб, за който се подозира, че е руски шпионски плавателен съд и е предизвикал още четири експлозии, според източник, запознат с испанското разследване на инцидента.

Испанското правителство не е разкрило много, като е публикувало изявление на 23 февруари след натиск от страна на опозиционни депутати. В него се потвърждава, че руският капитан на кораба е казал на испанските следователи, че „Урса Майор" е пренасял „компоненти за два ядрени реактора, подобни на тези, използвани в подводници", и че не е сигурен дали те са били заредени с ядрено гориво.

Поредицата от събития, довели до потъването на „Урса Майор" на дъното на Средиземно море, остава неясна. Според испанското разследване, както го описва източник, запознат с неговото съдържание, вероятно е бил използван рядък тип торпедо, за да се пробие корпусът на кораба. Инцидентът се случи в последните дни и седмици от президентството на Джо Байдън, когато войната в Украйна беше в разгара си.

Корабът „Урса Майор", известен още като „Спарта 3" и ветеран от руската военна кампания в Сирия, където е бил използван за евакуация на руско оборудване, акостира на 2 декември в пристанището за зареждане с гориво Уст-Луга във Финския залив, след което се премести в контейнерен терминал в пристанището на Санкт Петербург. Според публичния манифест на кораба, при отплаването си на 11 декември той е бил с направление Владивосток, в Далечния Изток на Русия, като е превозвал два големи „капака за шахти", 129 празни контейнера и два големи крана Liebherr.

През октомври същата година собственикът му, свързаната с държавата компания „Оборонлогистика", заявил, че корабите им са лицензирани да превозват ядрен материал. Видеозапис с ускорена скорост на товаренето на „Урса Майор" в Уст-Луга, анализиран от CNN, показва как контейнерите се поставят в корпуса, като се оставя празнина отдолу, където по-късно ще се настанят „капаците за шахти".

Корабът се е придвижил по френското крайбрежие, преди самолети и кораби на португалския флот да го проследят в техните води. Два руски военни кораба, „Иван Грен" и „Александър Отраковски", са ескортирали кораба, а на сутринта на 22 декември португалският флот е преустановил преследването.

Около четири часа по-късно, в испански води, корабът рязко намалил скоростта си, което накарало испанските спасители да се свържат по радиото и да проверят дали е в беда, според разследването на испанското правителство, проведено от местните морски власти в южния град Картахена. Екипажът на кораба отговорил, че всичко е наред.

Но около 24 часа по-късно корабът се отклонил рязко от курса си и на 23 декември подал спешно сигнал за помощ, сочи разследването. На десния борд, вероятно близо до машинното отделение, са станали три експлозии, при които са загинали двама членове на екипажа. Това е оставило кораба наклонен и неподвижен, както се вижда от видеоклип от инцидента.

14-те оцелели членове на екипажа били евакуирани със спасителна лодка и по-късно били прибрани от испанския спасителен кораб „Салвамар Драко". В 19:27 ч. на мястото пристигнал испански военен кораб, за да окаже съдействие. Но половин час по-късно един от руските военни кораби, ескортирали „Урса Майор" – „Иван Грен", наредил на намиращите се наблизо кораби да се държат на разстояние от две морски мили, а по-късно поискал от тях незабавно да върнат спасения екипаж.

Испанските морски спасителни власти настоявали, че трябва да проведат спасителна операция, и изпратили хеликоптер към кораба, за да проверят за оцелели. Кадри, видяни от CNN, показват спасител, който се опитва да влезе в машинното отделение на кораба, но установява, че то е запечатано. Испанският спасител проверява жилищните помещения за оцелели и надниква в контейнерите на кораба, където вижда два, пълни с боклук, рибарски мрежи и друго оборудване, според видеото.

„Урса Майор" изглеждал стабилен и малко вероятно е да потъне скоро, според източника, запознат с разследването. Но в 21:50 ч. местно време „Иван Грен" изстрелял серия от червени сигнални ракети над мястото на инцидента, последвани от четири експлозии. Четири подобни сеизмични сигнали били регистрирани точно в този момент, в същия район, като моделът им наподобявал подводни мини или експлозии в кариери на сушата, съобщи испанската Национална сеизмична мрежа.

Към 23:10 ч. „Урса Майор" е бил обявен за потънал.