Тръмп: Куба се движи надолу и иска помощ, ще проведем разговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Куба е поискала помощ и че „ще проведе разговори“ с нея, без да уточнява повече, предаде Ройтерс.

„Никой републиканец никога не ми е говорил за Куба, която е провалена държава и се движи само в една посока - надолу! Куба моли за помощ и ние ще проведем разговори!!! Междувременно аз заминавам за Китай!“, написа Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Представители на Белия дом, на американската администрация, както и представители на Хавана не са дали коментар по темата.

Тръмп на няколко пъти заплаши, че Куба е „следващата“, след като по-рано тази година американските военни заловиха лидера на Венецуела, Николас Мадуро - дългогодишен съюзник на Куба, съобщава БТА.

След това САЩ наложиха допълнителни финансови санкции и разшириха вече действащите. Администрацията на Тръмп също наложи горивна блокада срещу Куба. Тя ограничи пътуванията на американци до островната държава и намали възможностите за парични преводи към нея. Освен това Вашингтон се опита да убеди свои регионални съюзници да не наемат кубински лекари.

Китай, където Тръмп ще е на посещение тази седмица, за да се срещне с китайския президент Си Цзинпин, призова Вашингтон незабавно да прекрати ембаргото и санкциите срещу Хавана.