САЩ са изхарчили 29 милиарда долара досега за войната в Иран

Военната операция на Съединените щати в Иран е струвала до момента 29 милиарда долара, съобщи високопоставен представител на Пентагона, цитиран от Ройтерс. Това представлява увеличение с 4 милиарда долара спрямо предишната оценка, оповестена в края на април.

По думите на Джулс Хърст, който в момента изпълнява функциите на финансов контрольор в американското министерство на отбраната, новата сума включва актуализирани разходи за ремонт и подмяна на военна техника, както и оперативни разходи, свързани с продължаващите действия.

Изявлението беше направено по време на изслушване пред законодатели, в което участваха още министърът на отбраната Пийт Хагсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Новите данни идват на фона на засилващия се политически натиск във Вашингтон. С наближаването на междинните избори демократите все по-често свързват огромните военни разходи с проблемите на американците, свързани с високите цени и нарастващите разходи за живот, пише alarabiya.

Все още не е ясно по какъв точно метод Пентагонът е достигнал до сумата от 29 милиарда долара.