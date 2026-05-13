Генерал от ВВС, свързан с НЛО, изчезва без следа

Случва се дни след като Доналд Тръмп нарежда на Пентагона да публикува документи за извънземни

Уилям Маккасланд изследва останки от неясни въздушни обекти в базата "Райт-Патерсън"

Всички са в шок, когато пенсионираният генерал от ВВС на САЩ Уилям Нийл Маккасланд изчезва. Въпреки възрастта си той е опитен турист и запален любител на дейности на открито, затова е трудно да се възприеме, че може да се изпари след обикновена разходка в квартала. Той излиза от дома си в Ню Мексико на 27 февруари и никога повече не се връща. В дневната оставя телефона и диоптричните си очила.

Това се случва само дни след като президентът Доналд Тръмп обяви, че нарежда на Пентагона и други федерални агенции да публикуват правителствени документи, свързани с извънземен живот.

ФБР веднага започва разследване по случая с Маккасланд, защото той е в центъра на някои от най-модерните аерокосмически изследвания на Пентагона, свързани с тайни ракетни проекти. Някога е командвал Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база “Райт-Патерсън” в Охайо - мястото за укриване на останки от НЛО. Това е и щабът на проект “Синя книга” (1947–1969) – най-мащабното разследване на НЛО от страна на ВВС на САЩ. През този период са анализирани над 12 600 случая на необясними явления във въздушното пространство.

Вярващите в НЛО и множество конспиративни теории твърдят, че останките от катастрофиралия обект в Розуел през 1947 г. и извънземни тела са транспортирани именно във военновъздушната база за секретни изследвания. Обектът често се спряга и като място, където в строго охранявани хангари се изучават технологии, смятани за извънземни.

В търсене на изчезналия учен разследващите са обиколили над 700 дома в района и са претърсили обширен терен, използвайки кучета и дронове. Местността е обширна и включва пресечени терени. Затова в издирването на Маккасланд над скали и каньони се включи и хеликоптер, оборудван с инфрачервени камери, надявайки се ученият да бъде засечен чрез топлинния сензор. Само че в крайна сметка той не бе открит. “Планината беше осветена като свещ - каза лейтенант Кайл Уудс от шерифската служба на окръг Берналило на пресконференция наскоро. - Не успяхме да направим разлика между топлинните сигнали и топлината, излъчвана от самите скали.”

На въпрос дали властите смятат, че може да се е случило нещо насилствено, Уудс отговори: “Не сме изключили тази теория, но нямаме и нищо, което да сочи в тази посока”.

Камерите за видеонаблюдение на улицата, където живее Маккасланд, също бяха прегледани от властите, но публично не беше оповестена никаква информация. Не е ясно накъде се е отправил генералът. Странното за разследващите е, че Маккасланд не е взел телефона със себе си. Те са претърсили и втората му къща в Пагоса Спрингс, Колорадо, на около 56 километра северно от границата с Ню Мексико и на около 320 км от дома му в Албакърки. Все още обаче не са намерени портфейлът на Маккасланд, 38-калибров револвер, кожен кобур и червена раница. Но властите не знаят със сигурност дали тези вещи са били с него, когато излиза за последно.

Шерифът на окръг Берналило Джон Алън заяви, че на 7 март на около 1,25 мили източно от дома на Маккасланд е открит сив суитшърт на американските военновъздушни сили. Семейството на Маккасланд не е потвърдило, че е негов, като при първоначалните тестове по дрехата не е открита кръв.

Властите вземат предвид и факта, че генералът е имал известни ментални проблеми и това може да е причината за изчезването му. Малко преди инцидента той е съобщавал, че е изпитвал “умствена мъгла” - състояние, което е посочил като причина за оттеглянето си от научните проекти. “Въпреки всичко няма индикации и ние не твърдим, че той е бил дезориентиран или объркан - посочи лейтенант Уудс, свързан с разследването. - Той е бил много интелигентен и изключително способен човек.”

Месеци след изчезването на 68-годишния мъж властите все още не могат да кажат къде е отишъл, защо е напуснал дома си и има ли друг замесен в изчезването му. Съпругата му Сюзън Маккасланд Уилкерсън първоначално оспори спекулациите, че инцидентът е свързан с работата му в базата: “Вярно е, че Нийл е имал кратка връзка с програми по НЛО, но това не е причина някой да го отвлече. Той няма никакви специални познания за телата и отломките на извънземните от катастрофата в Розуел, съхранявани в Райт-Патерсън”.

Близки до семейството обаче споделиха, че тя е променила мнението си, след като е разбрала за останалите 10 души и най-вече за приятеля на Маккасланд Стивън Гарсия. Той е бил правителствен подизпълнител с високо ниво на достъп до класифицирана информация в Националния кампус за сигурност в Канзас Сити. Изчезва точно като генерала от ВВС - напуска дома си в Албакърки на 28 август 2025 г. и никога повече не се връща.

Въпреки че полицията първоначално е предполагала, че Гарсия може да се е самоубил, защото е бил видян на записи от охранителни камери да носи пистолет и да оставя автомобила и личните си вещи, източници, запознати със случая, оспорват твърденията, че е бил психически нестабилен.

Но и по този случай разследващите стигат до задънена улица. А след обявяването на информацията, че Уилям Маккасланд и Стивън Гарсия са били близки приятели, с достъп до чувствителна информация и са изчезнали по един и същи начин, се затвърди теорията, че може да са отвлечени и убити. За да се скрие истината за НЛО.

Докато не бъдат открити, съмненията остават.