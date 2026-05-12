Русия се хвали с успешен тест на новата си междуконтинентална балистична ракета „Сатана-2"

Русия успешно е изпробвала новата си междуконтинентална балистична ракета „Сатана-2". Това съобщи във вторник пред руския президент Владимир Путин командирът на Стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев.

Путин заяви, че Русия планира да въведе „Сатана-2", известна още като „Сармат", в бойна готовност до края на тази година.

Кремъл също така посочи, че работата по малките ядрени задвижващи системи „Посейдон" и „Буревестник" е в заключителна фаза, съобщава "Дейли мейл".

Руските медии съобщиха още, че Каракаев е казал на руския лидер, че тестовете потвърждават предвидените характеристики на ракетата.

Военните учения, в които са участвали междуконтинентални балистични ракети са продължили до 10 май, според съобщенията.

Между 9 и 11 май 2026 г. руски NOTAM посочи изстрелване на ракета SS-N-23 от Баренцово море към полигона Кура.

За да наблюдават това и евентуално едновременно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета „Сармат", два самолета „Кобра Бол" на ВВС на САЩ бяха разположени на нощна разузнавателна мисия.

Два американски самолета RC-135S Cobra Ball, предназначени за проследяване на тестове с балистични ракети, са били на патрул от Аляска през последните дни.

„Положителните резултати от изстрелването на ракетната система „Сармат" ще ни позволят до края на тази година да разположим първия ракетен полк, въоръжен с тази система, на бойна служба в състава на Ужур в Красноярския край", докладвал Каракаев на Путин.

„Разполагането на пускови установки с ракетната система „Сармат" ще повиши значително бойните способности на наземните стратегически ядрени сили за надеждно унищожаване на цели и изпълнение на мисии за стратегическо възпиране", добавил той.

„Сармат" е 208-тонна ракета от типа „апокалипсис", изстрелвана от силоз, с размерите на 14-етажна сграда, способна да достигне скорост от 25 500 км/ч.

Съобщението от вторник за успешния старт на RS-28 „Сармат" е първото постижение на ракетата от теста през април 2022 г.

През септември 2024 г. гигантската хиперзвукова ракета експлодира на стартиращата площадка в космодрума „Плесецк", оставяйки кратер с ширина 60 метра.

Спътникови снимки показаха разрушенията, причинени от взрива в изпитателния полигон „Плесецк" в северната част на Русия, който частично разруши наблюдателна сграда в близост до стартиращата площадка.

Според NASA FIRMS пожарите бушували в продължение на шест до дванадесет часа след катастрофалния инцидент, а на разрушената площадка бяха забелязани няколко пожарни автомобила.