Ликвидирани ли са 11 US учени с достъп до секретни програми? (Графика)

Изчезналите и разстреляни изследователи през последните 3 години са свързани с ядрени технологии и изучаването на НЛО

ФБР и Белият дом водят мащабно разследване, смятат казусите за заплаха за националната сигурност

Ядрен физик е застрелян пред дома си. Пенсиониран генерал от ВВС на САЩ изчезва безследно. Аерокосмически инженер се изпарява по време на поход в Лос Анджелис. Тримата са част от общо 11 учени, които са починали по мистериозен начин или не могат да бъдат открити през последните 3 години в САЩ. Всички те са свързани с чувствителни американски ядрени и аерокосмически технологии.

Всичко започва като поредица от отделни трагедии. Но когато учени от НАСА, експерти по ядрени технологии и бивши военни започват да изчезват без следа или да загиват при загадъчни обстоятелства, федералните власти вече не могат да пренебрегнат въпроса: има ли невидима връзка между всички тези случаи?

Последният инцидент е от февруари 2026 г. - изчезва пенсионираният генерал-майор от ВВС Уилям Нийл Маккасланд. Неговият случай кара ФБР да започне мащабно разследване. Причината - той излиза от дома си на разходка и не се връща, но много малко хора знаят, че се е занимавал със секретни изследвания за НЛО. Властите бързо свързват останалите 10 случая с него и разбират, че има нещо гнило, но все още не могат да докажат връзката между всички казуси. И по-важното - има ли тайна операция, която цели да ликвидира тези учени?

Белият дом заяви, че работи активно с всички институции, за да разгледа цялостно случаите и да идентифицира всички потенциални общи черти. Президентът Доналд Тръмп определи въпроса като “доста сериозен”, но не даде повече подробности.

“Много е малка вероятността това да е съвпадение - обясни председателят на надзорния комитет на Камарата на представителите, републиканецът Джеймс Комер. - Конгресът е много обезпокоен от тези случаи. Нашата комисия ги прави един от приоритетите си, защото го разглеждаме като заплаха за националната сигурност.”

Поредицата от мистериозни смъртни случаи и изчезвания започва през юли 2023 г. с кончината на 59-годишния Майкъл Дейвид Хикс. Той е работил в Лабораторията за реактивно движение на НАСА (JPL) в продължение на 25 г. Бил е високоуважаван физик, специализиран във физическите свойства на кометите и астероидите. Участвал е в научен екип за проекта DART, който успешно пренасочва астероид, в разработката за проследяване на астероиди в близост до Земята (NEAT), както и в мисията Dawn.

ФБР започва разследването в края на февруари 2026 г., след като изчезва генералът от ВВС Уилям Маккасланд.

Причината за смъртта му обаче никога не е оповестена публично, а дъщеря му Джулия Хикс обясни пред CNN, че баща ѝ се е борил с няколко здравословни проблема и че последните спекулации са я разтърсили. Тя отдава смъртта му на сърдечно заболяване. “От това, което знам за татко, няма логическа линия, която да го замеси в това потенциално федерално разследване. Не разбирам връзката между смъртта на баща ми и другите изчезнали”, каза тя.

В следващите 3 години няколко други учени, свързани с JPL, също са починали или са изчезнали. Франк Майвалд, специалист по космически изследвания, умира в Лос Анджелис на 4 юли 2024 г. на 61 г. Той е бил високоспециализиран инженер, който е разработвал инструменти за космически мисии. Последно е работил върху проекта “Повърхностна биология и геология”, проектирайки уред за картографиране на “живия цвят” на Земята. Изследванията му били насочени и към програми, които помагат на астронавтите да идентифицират признаци на живот на ледени луни като Европа и Енцелад.

През същата година бившият офицер от разузнаването на ВВС на САЩ Матю Джеймс Съливан също умира. “39-годишният мъж е починал малко преди да свидетелства по федерално дело за разобличител, свързано с НЛО”, заяви конгресменът Ерик Бърлисън, призовавайки ФБР да разследва случая. Публично не е известно от какво е починал. Бърлисън обясни още, че се смята, че офицерът сам е сложил край на живота си, но това е твърде подозрително. “Той трябваше да дойде на интервю, а вместо това се самоуби, някак не се връзва”, допълни републиканецът.

Година по-късно, на 22 юни 2025 г., 60-годишният аерокосмически инженер Моника Реза изчезва по време на поход в гора в Лос Анджелис. Тя била с приятели, които изведнъж я загубили от поглед, докато тя се движела по пътека на ръба на скала. Според нейния спътник те са били на около 9 метра един от друг, когато са осъществили зрителен контакт за последно. Тя се усмихнала и махнала, за да покаже, че е добре. Мигове по-късно нямало и следа от нея. Въпреки обширните усилия за търсене и спасяване тялото ѝ не е намерено, което е твърде странно, тъй като районът не е толкова опасен. Сякаш Реза се е изпарила.

Разследващите отбелязват, че професията ѝ се е припокривала с други изчезнали личности, работили в същата област. Тя е била директор на групата за обработка на реактивни материали в лабораторията на НАСА. Била известна с разработването и патентоването на специализиран вид метал, използван в производството на ракети.

Нейното име влиза в разследването почти веднага, след като се установява, че е работила с пенсионирания генерал-майор от ВВС Уилям Нийл Маккасланд, който е ръководил проекти, свързани с нейните изследвания. Той пък излиза от дома си за разходка без телефона и диоптричните си очила на 27 февруари 2026 г. и никога повече не се връща. А от тялото му няма и следа.

Пенсионираният генерал-майор от ВВС Уилям Нийл Маккасланд

По-странното е, че негов изключително близък приятел, правителствен подизпълнител с високо ниво на достъп до класифицирана информация в Националния кампус за сигурност в Канзас Сити, също изчезва през 2025 г.

Стивън Гарсия, правителствен подизпълнител с високо ниво на достъп до класифицирана информация в Националния кампус за сигурност в Канзас Сити, също изчезва през 2025 г.

Подозренията се засилват още повече заради факта, че генералът преди това е командвал изследователска лаборатория във военновъздушната база “Райт-Патерсън”. От десетилетия се носят легенди, че мястото е обект за укриване на останки от НЛО.

Генерал Уилям Маккасланд е командвал изследователска лаборатория във военновъздушната база "Райт-Патерсън", която е обект за укриване на останки от НЛО.

След този пореден инцидент Белият дом и Комисията по надзор на Камарата на представителите (по-специално конгресменът Ерик Бърлисън) са сигнализирали за връзката между тези случаи поради близостта на учените до JPL и достъпа им до чувствителни данни за аерокосмическа и планетарна отбрана. В публикация в X НАСА заяви, че координира и си сътрудничи със съответните институции по отношение на учените, тъй като част от тях са работили за агенцията. “Към този момент нищо, свързано с нас, не показва заплаха за националната сигурност”, заяви говорителят на НАСА Бетани Стивънс.

Няколко от изчезналите учени са работили в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Само че през юни 2025 г. освен Моника Реза и генерала от ВВС изчезва още една жена - Мелиса Касиас. Тя е работила в Националната лаборатория в Лос Аламос, водещо ядрено изследователско съоръжение в Ню Мексико. 53-годишната Касиас е била видяна за последно да върви по магистрала в района. Според полицията странното в случая е, че тя е оставила личните си вещи и двата телефона в дома си, подобно на другите изчезнали. А мобилните ѝ апарати са били фабрично нулирани. Затова една от хипотезите им е самоубийство, но и това не може да бъде доказано, тъй като и от нея няма и следа.

Всъщност мистериозното е, че при разследването на всички изчезнали не са намерени никакви улики или дири, които да отведат полицаите в някаква посока. А следствието се заплита още повече, когато се оказва, че един от бившите колеги на Мелиса Касиас изчезва месец по-рано от нея. На 8 май 2025 г. 78-годишният пенсионер Антъни Чавес сякаш се изпарява от последното си работно място. В този момент той е бригадир, контролиращ строителството на нов обект. Детектив по случая заяви пред CNN, че няма съмнителни обстоятелства, но в същото време старателното претърсване не е дало резултат и не са открити никакви индикации, че мъжът е планирал предварително да напусне.

Причината е, че при претърсването на дома му властите открили портфейла, ключовете му и други важни лични вещи от всекидневието. А на алеята колата му била заключена и нямало следи от насилствено проникване или борба. Неговият приятел Карл Бъкланд заяви пред медиите задоволството си, че най-накрая случаят започва да се разследва сериозно.

Освен че изчезналите са свързани с чувствителна информация и разработването на секретни програми, общото между всички е, че тези хора на финала оставят личните вещи в домовете си и излизат.

Последните два случая за 2025 г. обаче са по-различни. През декември професорът от Масачузетския технологичен институт Нуно Лоурейро смъртоносно прострелян в дома му в Бруклин. Смята се, че Клаудио Мануел Невес Валенте е извършителят, който открива огън дни по-рано в кампуса на университета “Браун”, убивайки двама студенти. 47-годишният физик и учен по термоядрен синтез е ръководил Центъра за плазмени науки, където е развивал технологии за чиста енергия. Въпреки че е откаран в болница, издъхва часове по-късно. Главният заподозрян Клаудио Валенте е намерен мъртъв 3 дни по-късно, като сам е сложил край на живота си.

В края на декември 2025 г. от дома си изчезва и ученият и директор на фармацевтичната компания “Новартис” Джейсън Томас. За него няма никаква информация до март 2026 г., когато тялото му е извадено от езерото Куанаповит. Защо обаче той е в този списък от ФБР не дават обяснянения, но намекнаха, че е бил свързан с няколко от другите изчезнали.

Само че това не са единствените смъртни случаи в тази зловеща поредица. 67-годишният астрофизик Карл Грилмайър също е застрелян на верандата на дома му в Ляно в долината Антилопа на 16 февруари 2026 г. Той е работил в Центъра за инфрачервена обработка и анализ (IPAC) на Калтех, който си партнира с НАСА. Известен е с откриването на вода на далечна екзопланета и с работата си върху тъмната материя и галактическите структури, използвайки космическия телескоп Spitzer.

Властите арестували 29-годишния Фреди Снайдер във връзка със стрелбата и кражба на кола наблизо. По-късно било разкрито, че престъпникът е бил арестуван месеци по-рано за незаконно проникване в имота на Грилмайър. До момента обаче властите не са установили конкретен мотив за убийството на учения.

Напрежението се подклажда и от факта, че двамата изследователи от Масачузетския технологичен институт и Калтех са загинали в резултат на целенасочени въоръжени нападения, като властите търсят поръчителите за двата атентата.

През последните дни обаче към този списък разследващите добавиха още две имена на учени, които са починали през 2021 и 2022 г. Случаят на 78-годишния физик Нинг Ли, който е изучавал антигравитацията в Университета в Алабама, тепърва ще се анализира. Той е издъхнал на 27 юли 2021 г. Страдал е от алцхаймер, но в разследването изниква нещо, което кара властите да свържат случая с останалите.

Междувременно стана ясно, че към поредицата от съмнителни случаи е добавено и името на 34-годишната Ейми Ескридж, която е съосновател на Института за екзотични науки в Хънтсвил, Алабама. Тя умира през 2022 г., като първоначално властите обявяват, че става въпрос за самоубийство. Преди дни обаче случаят беше отворен отново, а семейството ѝ коментира включването ѝ към този списък като неоснователно с твърдението, че тя е страдала от хронично заболяване.

В повечето случаи според анализатори липсата на достатъчно публична информация поражда различни конспиративни теории по темата и най-вече идеята за тайна операция, която стои зад убийствата на всички тези учени. Въпреки множеството спекулации към момента няма официални доказателства, че казусите са свързани помежду си. Но фактът, че ФБР и Белият дом се заеха с това разследване, показва, че инцидентите не са случайни и изолирани.

Дали става въпрос за поредица от трагични съвпадения, или за нещо чудовищно, засега никой не се наема да каже. Но колкото повече имена на учени с достъп до чувствителна информация се добавят към списъка, толкова по-трудно ще се игнорира въпросът: кой има интерес истината да остане скрита...