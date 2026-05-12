Мадяр показа офисите на Орбан и министрите му, тънели са в "шокиращ лукс" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият унгарски премиер Петер Мадяр публикува видео, в което показва офисите, използвани от дългогодишния министър-председател Виктор Орбан.

На клипа се виждат работните помещения след края на 16-годишното управление на Орбан.

"Шокиращ лукс, кресла за милиони, стая за пури, панорамна тераса, произведения на изкуството, историцизъм.

Ето как изглежда отвътре досега скритата министерска сграда на „папата на омразата" Антал Роган. Инвестицията от 100 милиарда бе реализирана с вашите пари по време на икономическата криза и рекордната за Европа инфлация.

Добре, че Антал Роган е селско момче и затова не е могъл да се държи като аристократ. Какво щеше да стане, ако беше могъл?

Следващото ни видео скоро ще бъде от Министерството на вътрешните работи, което е още по-шокиращо от това...", пише унгарският премиер.