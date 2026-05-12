ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи в “Младост”: Нямаме въздух! Искаме па...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22835239 www.24chasa.bg

Мадяр показа офисите на Орбан и министрите му, тънели са в "шокиращ лукс" (Видео)

4156
Петер Мадяр КАДЪР: Ютуб/Magyar Péter Hivatalos

Новият унгарски премиер Петер Мадяр публикува видео, в което показва офисите, използвани от дългогодишния министър-председател Виктор Орбан.

На клипа се виждат работните помещения след края на 16-годишното управление на Орбан.

"Шокиращ лукс, кресла за милиони, стая за пури, панорамна тераса, произведения на изкуството, историцизъм.

Ето как изглежда отвътре досега скритата министерска сграда на „папата на омразата" Антал Роган. Инвестицията от 100 милиарда бе реализирана с вашите пари по време на икономическата криза и рекордната за Европа инфлация.

Добре, че Антал Роган е селско момче и затова не е могъл да се държи като аристократ. Какво щеше да стане, ако беше могъл?

Следващото ни видео скоро ще бъде от Министерството на вътрешните работи, което е още по-шокиращо от това...", пише унгарският премиер. 

Петер Мадяр КАДЪР: Ютуб/Magyar Péter Hivatalos

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)