РСМ привика посланика ни, не хареса "северномакедонския" на външния ни министър

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония обяви, че ще привика българския посланик Желязко Радуков за официален разговор. Повод за дипломатическата реакция е използваният от българския министър на външните работи Велислава Петрова термин „северномакедонски" по време на разговор в Брюксел, пише македонската медия 4News.

"Спорното изказване се случи вчера в Брюксел, по време на кратък разговор между Велислава Петрова и нейния македонски колега. Въпреки протоколите, българският министър използва неподходящия термин, което предизвика незабавна реакция от македонската страна", посочва медията.

В понеделник Петрова заяви, че по време на неформалната закуска на Съвет „Външни работи" в Брюксел е имала първа среща с министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски.

„Имахме хубава първа среща, България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България", заяви Петрова в отговор на журналистически въпрос, уточнявайки, че това е казала и „на северномакедонските си партньори".

Във фейсбук профила си Муцунски ѝ отговори, че двамата не са имали официална двустранна среща, а „кратък разговор в кулоарите на събитие, в присъствието на няколко колеги".

"Бих искал да напомня, че употребата на термина "северомакедонски" за позоваване на македонския народ е неправилно и неуместно. Македонците са си македонци. Това не е въпрос на политика, а на фундаментално уважение към идентичността и достойнството на един народ. В дипломацията точността не е формалност. Тя е отражение на уважението", критикува я той.