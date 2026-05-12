Писториус: Има признаци за обрат във войната, Украйна набира инерция срещу Русия

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че има признаци за потенциален обрат в борбата на Украйна срещу нахлуващите руски сили, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Смятам, че украинците действително печелят инерция. Русия преминава през фаза на слабост, както в икономически и вътрешнополитически план, така и на бойното поле", заяви той по време на посещение в украински командни пунктове в източните Запорожка и Днепропетровска област.

"Украинците постигат огромен напредък. Ударите срещу руската военна инфраструктура дълбоко зад фронтовите линии стават все по-разрушителни и оказват въздействие", добави той.

По време на посещението си Писториус беше информиран за това как украинските сили използват дронове за разузнаване и за нанасяне на удари по руски оръжейни системи и войски. Той наблюдава и текущи операции.

Украйна значително разшири възможностите си в областта на безпилотните системи, особено през последната година, и се очаква германската армия да се възползва от този опит като част от стратегическо партньорство.

"Мнозина сега говорят за решаваща фаза на войната, вероятно в полза на Украйна", заяви Писториус, като добави, че по-ранните, много песимистични прогнози за хода на войната вече не се споделят широко.