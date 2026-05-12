"Имам само апартамент и кола" - обвиниха бивша дясна ръка на Зеленски в пране на 8,9 млн. евро (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Андрий Ермак и още няколко заподозрени с луксозни имения край Киев, парите май дошли от "Енергоатом"

Сянката на мащабния корупционен скандал в Украйна, завихрил се през 2025 г., явно още е надвиснала над президента Володимир Зеленски и част от приближените му - официално вече е заподозярян и бившият началник на кабинета му Андрий Ермак.

Това съобщиха от Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), макар да избягват да споменават Ермак по име. Двете институции отбелязаха, че срещу него е повдигнато обвинение за участие в престъпна група за пране на 460 млн. гривни (8,9 млн. евро).

Схемата била активна между 2021 и 2025 г.

Парите били изпрани чрез строеж на луксозно вилно селище в село Козин край Киев.

“Става дума за изграждането на четири частни резиденции с помощни сгради и съоръжения, както и на отделна резиденция за общо ползване - спа зона, върху 8 хектара земя”, обясняват от НАБУ. Обвинени са бившият вицепремиер Олексий Чернишов - кодово име Че Гевара, и бизнесмен, който е един от лидерите на престъпната организация, разкрита в рамките на операцията “Мидас”, както и “други лица”.

Мащабната операция от 2025 г. разкри престъпна схема за присвояването на 85 млн. евро от държавната енергийна компния “Енергоатом”. Наред с обвиненията срещу близкия до Зеленски Чернишов, заподозрян, че е в основата на престъпната схема, беше и бившият съдружник на президента - бизнесменът Тимур Миндич - кодово име Карлсон. Той беше съсобственик на “Квартал 95” - продуцентската компания, основана от Зеленски. Друг влиятелен бизнесмен, обвинен в хода на “Мидас”, е и Александър Цукерман - кодово име Шугармен, или Захарния човек. Възможно е той или Миндич да са неназованият бизнесмен от настоящото обвинение.

В документа пише още, че “финансирането е било осъществено със средства, получени в резултат на корупционни схеми “Енергоатом”. Това за пореден път свързва Ермак с операция “Мидас” - м.г. се твърдеше, че той или негов подчинен е част от 1000 часа изтекли аудиозаписи, в които се споменава с кодовото име Али Баба.

Анонимни източници коментираха пред “Киев Индипендънт”, че една от луксозните вили била именно за Ермак.

Пред “Украинска правда” той категорично отрече: “Не притежавам никакви къщи, имам само един апартамент и една кола”.

Ермак се раздели с поста си в края на м.г. след обиски в дома му. Тогава той

изрази готовност да сътрудничи

на институциите. Обяви, че след като вече не е начело на кабинета на Зеленски, ще отиде на фронта.

Миналото лято, докато НАБУ се готвеше да обяви първите си обвинения като част от операцията “Мидас”, украинският парламент внезапно гласува за отнемане на независимостта на НАБУ и САП, а Зеленски подписа законопроекта още в същия ден - 31 юли.

Това предизвика едни от най-масовите национални протести в страната и принуди украинското правителство да оттегли решението си. От двете агенции коментираха тогава, че ако не са били протестите и отмяната на закона, “Мидас” най-вероятно е щяла да се провали.