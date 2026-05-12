Испания зове за обща армия на ЕС

Топдипломатът на Мадрид: САЩ още са естествен съюзник на европейците

Испания, която напоследък не е в най-добрите си отношения със САЩ, призова ЕС за създаването на обща европейска армия. Причината: “Не можем да се будим всяка сутрин и да се чудим какво ще направи Вашингтон, гражданите ни заслужават по-добро”.

Това коментира пред “Политико” испанският външен министър Хосе Мануел Албарес. Според него войната на САЩ и Израел срещу Иран е решаващ момент за стратегическата автономия на Европа. “Това е моментът на суверенитета и независимостта на Европа. Американците ни приканват към това”, категоричен е испанецът.

Албарес призова Европа да се “освободи от зависимостта”. И допълни: “Да бъдем свободни от зависимост, означава да бъдем свободни от натиск, независимо дали става дума за мита, или за използване на военна заплаха. Означава да бъдем свободни от последствията от чуждите решения”.

Безспорно испанецът визира отказа на Мадрид да допусне американски военни самолети до своите военновъздушни бази, за да помагат във войната в Близкия изток. САЩ бързо заплашиха Испания с търговско ембарго, изтегляне на войските и дори изключване от НАТО. Подобна беше реакцията на американския президент Доналд Тръмп и след като германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Техеран унижава Вашингтон в хода на мирните преговори - републиканецът веднага нареди 5000 военни да се изтеглят от Германия.

Според Албарес това ЕС да има силна армия съвсем не бива да се разглежда като опит да се подкопае НАТО: “САЩ непрекъснато укрепват своята армия и никой не смята, че това отслабва НАТО”. Външният министър поясни обаче, че “ако НАТО вече не осигурява същата сигурност, каквато осигуряваше преди, тогава ние като европейци трябва да направим повече”.

Испанецът все пак имаше и положителни коментари към Вашингтон: “Ние вярваме в трансатлантическите отношения. За мен САЩ са историческият естествен съюзник на европейците”. Сега обаче, отбеляза той, “трябва да приемем, че администрацията на Тръмп има нова визия и нови идеи за трансатлантическите отношения”.

