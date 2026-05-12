Крал Чарлз III става заложник на разклатеното британско правителство

Крал Чарлз III ще попадне в неловка ситуация в сряда при откриването на новата сесия на британския парламент. По традиция монархът трябва да представи законодателната програма на правителството, което обаче е на крачка от разпадане. Кралят не само не може да откаже, но дори няма право да коментира случващото се.

До патовата ситуация се стигна, след като водещи министри, сред които на външните и вътрешните работи, настояха премиерът Киър Стармър да обяви план за оттеглянето си. Целта е да се предизвикат нови избори за лидер на управляващата Лейбъристка партия, за да се спаси тя от още по-голяма загуба на обществена подкрепа.

Стармър обаче отказва да подаде оставка с мотив, че това би хвърлило страната в хаос, както се случи с честата смяна на лидери при предишното консервативно правителство. Във вторник той свика министрите си на заседание и ги информира, че ще продължи да управлява. Това означава, че ако някой иска да го свали от власт, трябва да осигури подкрепата на поне 81 депутати от Лейбъристката партия, за да започне процедура по лидерска смяна. Междувременно няколко зам.-министри подадоха оставки.

Критиците на Стармър обаче са разделени как да се осъществи смяната му. Подкрепящите кмета на Манчестър за негов наследник настояват за плавен преход до септември, за да може Анди Бърнам да стане първо депутат, каквото е изискването. Други обаче настояват за бърза смяна и управлението да бъде поето от сегашния здравен министър Уес Стрийтинг.