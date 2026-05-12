ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи в “Младост”: Нямаме въздух! Искаме па...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22835892 www.24chasa.bg

САЩ: Не сме изразходили запасите си от ракети и боеприпаси във войната с Иран

640
Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет днес отхвърли обвиненията, че войната срещу Иран е изразходвала запасите от ракети и боеприпаси на САЩ, след като представители на Демократическата партия заявиха, че страната е уязвима на атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Знаем точно какво имаме. Имаме предостатъчно от това, от което се нуждаем“, заяви Хегсет по време на изслушване пред подкомисия на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, която контролира разходите за отбрана.

Сенаторът демократ Марк Кели предизвика дебати в неделя, след като заяви, че смята, че „е шокиращо“ колко изчерпани са били определени боеприпаси в следствие на войната, като се позова на брифинги на Пентагона относно запасите от ракети „Томахок“, АТАКМС  и „Пейтриът“.

Кели, който е член на Комисиите по въпросите на въоръжените сили и на разузнаването в Сената, заяви в интервю за Си Би Ес, че възстановяването на запасите ще „отнеме години“. Той предупреди, че е възможно САЩ да не могат да се защитят в случай на дълготрайна атака заради войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран, която по думите му е била подета „без стратегическа цел, без план, без график“.

„Разбира се ще бъдем в по-лоша позиция, отколкото бихме били, ако тази война в Иран не се бе случила“, заяви Кели.

Хегсет заяви, че Кели „глупаво и безсмислено е преувеличил“ темата, по която се е изказал.

Председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн подчерта, че регионалните командвания на САЩ са докладвали, че разполагат с „достатъчно боеприпаси“ за настоящите си мисии.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)