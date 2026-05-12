САЩ: Не сме изразходили запасите си от ракети и боеприпаси във войната с Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет днес отхвърли обвиненията, че войната срещу Иран е изразходвала запасите от ракети и боеприпаси на САЩ, след като представители на Демократическата партия заявиха, че страната е уязвима на атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Знаем точно какво имаме. Имаме предостатъчно от това, от което се нуждаем“, заяви Хегсет по време на изслушване пред подкомисия на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, която контролира разходите за отбрана.

Сенаторът демократ Марк Кели предизвика дебати в неделя, след като заяви, че смята, че „е шокиращо“ колко изчерпани са били определени боеприпаси в следствие на войната, като се позова на брифинги на Пентагона относно запасите от ракети „Томахок“, АТАКМС и „Пейтриът“.

Кели, който е член на Комисиите по въпросите на въоръжените сили и на разузнаването в Сената, заяви в интервю за Си Би Ес, че възстановяването на запасите ще „отнеме години“. Той предупреди, че е възможно САЩ да не могат да се защитят в случай на дълготрайна атака заради войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран, която по думите му е била подета „без стратегическа цел, без план, без график“.

„Разбира се ще бъдем в по-лоша позиция, отколкото бихме били, ако тази война в Иран не се бе случила“, заяви Кели.

Хегсет заяви, че Кели „глупаво и безсмислено е преувеличил“ темата, по която се е изказал.

Председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн подчерта, че регионалните командвания на САЩ са докладвали, че разполагат с „достатъчно боеприпаси“ за настоящите си мисии.