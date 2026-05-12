Лидерът на СДСМ: Конституционните промени не са двустранен въпрос между нас и България

България потвърждава, че въпросът за включването на общностите в конституцията на Северна Македония не е български, а европейски въпрос и е условие на Европейския съюз, а не на България, каза на пресконференция председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче.

По думите му най-важното от вчерашната среща в Брюксел между министрите на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски и на България Велислава Петрова е посланието на българския министър.

„България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. вече не е двустранен въпрос, а е въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. Те (Северна Македония) имат уникалната възможност да се възползват от прозореца за разширяване следващите години, ако не го направят може наистина да загубят“, цитира Филипче думите на Велислава Петрова пред журналисти в Брюксел.

Петрова каза, че проведената по време на работната закуска среща с Тимчо Муцунски е била първата им среща, на която е тя препотвърдила българската позиция по отношение на Северна Македония, а във вечерните часове Муцунски написа във Фейсбук профила си, че срещата не е била официална, а кратка и в присъствието и на други политици.

„Първо крият срещата, после я омаловажават. След това създават изкуствен конфликт, за да скрият истината. Колко още лъжи са необходими?”, попита Филипче днес, след като вчера срещата между Петрова и Муцунски се превърна в една от централните теми в медиите в страната и заради реакцията на Муцунски, според когото използваното от Петрова "северномакедонски партньори" е "неточно и неуместно".

Председателят на СДСМ Филипче припомни, че вчера в Брюксел върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че ЕС е готов да подкрепи държавите от Западните Балкани, но очаква те да осъществят необходимите реформи.

„Марта Кос каза същото - че в Европейския съюз има място за всички държави от Западните Балкани, но успехът зависи от реформите, осъществени от страните кандидатки. И всички тези послания в един ден. Точно това казваме през последната година. А Мицкоски и Муцунски продължават да лъжат македонските граждани. Колко още блокади по европейския път (ще се случат), за да защитят (те) своята престъпна групировка и да продължат ограбването на страната? Колко още фалшиви новини, (ще бъдат) пласирани от ВМРО(-ДПМНЕ), медиите на Орбан, фермите за тролове и ботове?”, попита на пресконференцията си Филипче, според когото общностите в една държава не заплашват, а „по-скоро укрепват македонската идентичност”, а включването им в конституцията „е основна предпоставка за излизане от тази задънена улица”.

„А без това преговорите с Европейския съюз няма да продължат. И това трябва да е ясно за всички граждани. Справедливостта ще възтържествува. Реформи, справедливост и Европа. Това е правилният път напред за държавата и за гражданите”, заяви Филипче.