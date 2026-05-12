Британският държавен министър подаде оставка в знак на протест срещу Стармър

Британският държавен министър на здравеопазването Зубир Ахмед подаде оставка в знак на протест срещу лидерството на премиера Киър Стармър, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Други държавни министри вече подадоха оставка по сходни причини.

"Ясно е, че мащабът на индивидуалните постижения и напредъкът, в момента са засенчени и подкопавани от липсата на ориентирано към ценностите лидерство на най-високо равнище", се казва в писмото за оставка, публикувано в Екс.

"Последните дни показаха, че обществото в цяла Великобритания вече безвъзвратно е загубило доверие във вас като министър-председател", добавя Зубир Ахмед.